Qu’est-ce qui est ouvert ou fermé pour la fête des Patriotes le lundi 21 mai 2018?

Les centres d’achats, épiceries grande surface et pharmacies sont ouverts.

Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon l’horaire régulier.

Les autobus et métros de la STM rouleront selon l’horaire des jours fériés.

Les marchés publics seront ouverts ainsi que le marché Bonsecours.

La plupart des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés, y compris les bureaux d’arrondissements, les bureaux d’Accès-Montréal et les différents points de services. Parmi les autres installations fermées, on y trouve la cour municipale et ses points de services.

Les installations sportives et culturelles telles que les arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et les lieux de diffusions culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. Il est recommandé de communiquer avec les responsables de ces établissements avant de s’y présenter.

Les différentes collectes, soit les déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes auront lieu selon les horaires habituels dans tous les arrondissements. Les écocentres seront aussi ouverts selon l’horaire régulier d’été, soit de 8h à 18h.

Il est important de se rappeler que les bornes de paiements automatiques demeurent payantes durant cette journée et que les panneaux d’interdiction de stationner doivent également être respectés en tout temps.