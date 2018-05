Pour accueillir 300 autobus hybrides supplémentaires d’ici 2020, la Société de transport de Montréal (STM) agrandira trois centres de transport, en plus de louer un bâtiment industriel et d’accélérer la cadence de chantiers. La facture de ces opérations s’élèvera à 750M$.

C’est la mairesse Valérie Plante, flanquée du président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, et du directeur général de la société de transport, Luc Tremblay, qui en a fait l’annonce mardi.

Trois centres de transport déjà existants, ceux d’Anjou, de Legendre et de Saint-Laurent, verront leur capacité augmentée de 50 places pour 2020. La STM a également indiqué qu’elle louerait un bâtiment industriel dans les environs de l’actuel centre de transport Stinson pour accueillir 50 autres appareils. Au total, ces opérations devraient coûter 170M$.



Avec les places déjà disponibles dans les différents centres de transports du réseau de transport, 286 des nouveaux autobus trouveront un toit. Les 14 autres autobus n’inquiètent pas M. Schnobb, qui rappellent que l’entretien des véhicules devrait régulièrement libérer des places.

Philippe Schnobb a également présenté, en marge de ces projets, l’accélération de deux chantiers en cours. Le nouveau centre Bellechasse, qui accueillera plus de 200 autobus, devrait être mis en service en 2022, comme l’avait annoncé la STM l’été dernier. La construction d’un nouveau centre, situé à l’intersection de la rue Dickson et de l’avenue Souligny, devrait se terminer en 2023 plutôt qu’en 2025.

L’ensemble de ces travaux coûtera plus de trois quarts milliard de dollars. Questionnée par rapport à ce montant, la mairesse s’est dite peu inquiète et elle a rappelé le soutien de la STM et du gouvernement du Québec dans la réalisation de ses projets de transit.