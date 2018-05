L’opposition officielle à l’hôtel de ville, Ensemble Montréal, dénonce la partisanerie dont aurait fait preuve l’administration de Valérie Plante, qui a récemment étendu les brigades de propreté dans cinq arrondissements dirigés par Projet Montréal.

«On se pose des questions. La propreté, c’est l’affaire de tous les arrondissements de Montréal», a affirmé jeudi la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Mme Black et la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, déplorent également les coupes dans le financement accordé par la ville-centre pour des programmes de propreté gérés par les arrondissements.

Les subventions s’élevaient à 40 000$ et 43 000$. Le service se poursuivra grâce à des fonds provenant des budgets d’arrondissement, assurent les deux mairesses. Mme Rouleau a toutefois indiqué que le temps des cols bleus consacré à la brigade de propreté «devra être réduit».

«On voit des exemples de favoritisme six mois après l’élection. On s’inquiète pour les prochaines trois années et demi», a soutenu le maire de Saint-Laurent, Alan De Sousa.

Plus de détails suivront.