Seulement l’équivalent de 270 employés à temps plein sont payés sous les 15$ de l’heure à la Ville de Montréal, a appris Métro. Il en coûterait donc au maximum 1,5 M$ par an pour relever son taux horaire minimal à 15$, comme le réclament plusieurs groupes.

Les élus municipaux doivent se prononcer lundi sur une motion afin de relancer l’étude de l’instauration du 15$ l’heure pour tous les employés de la Ville de Montréal et ses sous-contractants.

Le conseiller de Snowdon et unique membre de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, ainsi que l’opposition officielle, Ensemble Montréal, déplorent que ce mandat d’étude ait été retiré aux commissions sur le développement social et sur le développement économique.

Ces deux commissions avaient été chargées d’étudier la question en août dernier, mais «les travaux en commission n’ont pas commencé dans ce dossier, compte tenu de l’élection municipale qui a eu lieu en novembre 2017», indique la Ville. Depuis, le mandat a été retiré.

L’administration de Valérie Plante dévoilera seulement «au moment du vote» ses intentions par rapport au renouvellement du mandat d’étude.

Questionné à ce sujet au dernier conseil municipal, le président du comité exécutif, Benoit Dorais, avait mentionné que l’administration avait «toujours l’intention» d’aller de l’avant dans ce dossier. «Il faut le faire en accord avec les syndicats et dans le respect de la loi également, notamment la loi sur l’équité salariale. Plusieurs choses doivent être faites avant d’aller de l’avant», avait-il soutenu, mentionnant au passage les études de coût.

Chez les fonctionnaires municipaux, l’équivalent de 270 employés à temps complet sont payés sous les 15h l’heure. «Il s’agit principalement des employés saisonniers travaillant pendant la saison estivale, principalement des emplois de surveillant d’installations (surveillant de gymnase, de salle), ainsi que les emplois d’étudiants cols bleus», précise la Ville.

En prenant pour acquis que ceux-ci gagnent tous le salaire minimum provincial actuel, soit 12 $ l’heure, augmenter leur revenu à 15$ représenterait une dépense annuelle de 1,47 M$.

«C’est des pinottes, estime Marvin Rotrand. Ça donne une meilleure qualité de vie à ces personnes et pour la Ville, ça peut donner de la stabilité et éviter des investissements en formation et en réembauche.»

Le conseiller, qui a déposé la motion en août et celle qui sera étudiée lundi, croit toutefois que les coûts pourraient être légèrement plus élevés que 1,5 M$. «Montréal fait affaire avec des sous-traitants et parmi eux, il y a des groupes communautaires. C’est possible que ceux-ci aient des difficultés à faire face à une hausse et demandent à la Ville de compenser avec une subvention.»

Il a été impossible de connaître le nombre de sous-contractants faisant affaire la Ville qui payent des employés sous les 15$ l’heure, puisque Montréal ne tient pas ce genre de statistiques.