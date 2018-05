D’autres voix se lèvent pour réclamer de l’administration montréalaise qu’elle accorde Raïf Badawi le statut de citoyen d’honneur. La femme du blogueur, Ensaf Haidar, et d’anciens ministres du fédéral et du provincial se présenteront lundi à l’hôtel de ville pour interpeller la mairesse Valérie Plante, a appris Métro.

Le conseiller municipal de Snowdon, Marvin Rotrand, et l’opposition officielle, Ensemble Montréal déposeront le même jour au conseil municipal une motion pour que M. Badawi, puisse obtenir ce statut.

L’ancien ministre de la Justice fédéral et député de Mont-Royal, Irwin Cotler, fera partie des anciens élus. Fondateur du Centre pour les droits humains Raoul Wallenberg, M. Cotler est conseiller juridique pour Raïf Badawi et considère que selon le droit international, le blogueur n’a pas eu droit à un procès juste et équitable.

M. Rotrand considère qu’avec les récentes réformes progressistes du prince Mohamed ben Salmane en Arabie Saoudite, il y a une conjoncture favorable pour tenter de faire libérer le blogueur, dont la femme, Hensaf Haider, et les trois enfants sont établis dans la région de Sherbrooke.

Lors de la présentation de la motion la semaine dernière, le chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, avait avancé qu’il était «important de maintenir le sujet dans l’actualité, pour faire pression sur le royaume d’Arabie saoudite, comme sur le gouvernement canadien».

L’administration Plante avait indiqué de son côté être ouverte à l’idée d’accorder le statut de citoyen d’honneur à Raïf Badawi, mais souhaitait d’abord parler à sa famille, ce qui pourra vraisemblablement se faire lundi.

Les élus de la municipalité d’Hampstead ont accordé le statut de citoyen d’honneur à Raïf Badawi mardi dernier. Tandis que la Ville de Montréala a déjà adopté une déclaration de soutien à M. Badawi et demandé l’intervention du gouvernement canadien pour obtenir sa libération en 2015.