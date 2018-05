La Ville de Montréal est passé à un doigt d’accorder mardi un contrat de 771 000$ aux Entreprises C. Dubois pour la réfection d’un terrain de baseball dans Ahuntsic-Cartierville. Pourtant, cette entreprise a été ajoutée à la liste des firmes à rendement insatisfaisant en janvier.

Le contrat a été retiré de l’ordre du jour, au moment où il aurait dû être adopté.

Normalement, lorsqu’une firme sur la «liste grise» décroche un contrat, ce qui a été fait plusieurs fois au cours des derniers mois, les services municipaux offrent une explication quant aux raisons de l’octroi du contrat.

Par exemple, pour justifier le recours aux services de Groupe TNT pour la réfection de la rue Saint-Denis dans Villeray, la Ville avait mentionné que la nature des travaux différait «de beaucoup de ceux reliés aux évaluations insatisfaisantes et que le rendement de la firme dans des contrats similaires au présent dossier est acceptable».

Or, pour le contrat en voie d’être accordé mardi aux Entreprises C. Dubois, aucune explication n’a été fournie par les services dans les documents remis aux élus en amont du conseil municipal.

«Je commence à être un peu exaspéré concernant des contrats octroyés à des firmes à rendement insatisfaisant, a pesté le chef de l’opposition Lionel Perez. Ce sont des choses qu’on a déplorées pendant des années. C’est inacceptable.»

Le conseil municipal a aussi accordé lundi un contrat de 1,5M$ pour la réfection du secteur du chalet du mont Royal à l’entreprise Ventec, une autre firme sur la liste grise.

Le responsable du dossier, Luc Ferrandez, a justifié le choix de la Ville en mentionnant que le plus bas soumissionnaire, Ventec, n’était pas sur la liste au moment de l’étude des soumissions.

«Ce qui est encore plus déplorable [dans le cas des Entreprises C. Dubois], c’est qu’il n’y a même pas une allusion au fait qu’elle est sur la liste dans le sommaire décisionnel», a ajouté M. Perez, qui a réclamé que le contrat soit octroyé au deuxième plus bas soumissionnaire.

«On ne fait pas ça séance tenante, a insisté le leader de la majorité, François Limoges. Je suis ouvert à retirer le point.»

«Je me rends compte que le dossier n’est pas correct. C’est la deuxième fois qu’un oubli de la sorte survient de la part des services, a ajouté le président du comité exécutif, Benoît Dorais. Je ferai un suivi.»

Au dernier conseil municipal, une situation similaire était survenue dans le dossier d’un contrat accordé à Pavages d’Amour, dont les contrats de déneigement ont été résiliés après nombreuses plaintes de citoyens.

Le responsable des infrastructures, Sylvain Ouellet, avait reconnu que l’absence d’analyse des services était «un problème», mais que le contrat devait tout de même être accordé à cause d’un échéancier serré.