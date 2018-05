La Ville de Montréal organisera des consultations publiques prébudgétaires dès l’année prochaine en vue de son budget 2020.

Le conseil municipal a pris une décision en ce sens mardi.

«Ce type de consultation permet une participation. C’est une façon de s’ajuster aux préoccupations et priorités des citoyens, a souligné le chef de l’opposition, Lionel Perez. Évidemment, une administration aura toujours le dernier mot. Elle aura la prérogative de prendre ses décisions.»

Celui qui avait déposé la motion originale se dit très fier que l’administration ait appuyé cette initiative «pérenne».

Le conseiller de Saint-Michel, Frantz Benjamin, a aussi avancé que ces consultations étaient un «outil pédagogique» pour que les citoyens comprennent comment fonctionne un budget municipal. «Il n’y a rien de plus normal que d’inviter les Montréalaises et Montréalais à participer à ses efforts de consultation», a-t-il dit, rappelant que la Ville gère quelques 5 G$ par an.

Si l’opposition souhaitait mettre en place ce processus dès cette année, la motion a été amendée par l’administration pour que le processus de consultation publique commence en 2019, pour le budget de 2020.

«C’est un processus qui est sain et une avancée pour la démocratie», a affirmé le président du comité exécutif, Benoît Dorais, rappelant que son arrondissement, le Sud-Ouest, possède un processus similaire.

«La proposition de l’opposition tombait à point», a souligné M. Dorais, qui révisait déjà le fonctionnement du processus bdgétaire.

Ainsi, la commission des finances tiendra annuellement une consultation prébudgétaire publique. Celle-ci récoltera les idées des citoyens sur le budget et le Programme triennal d’immobilisations (PTI).

«On est trop tôt pour établir quel sera le format. Mais ce qu’on vise c’est d’aller chercher à l’extérieur du conseil municipal. On veut que ça se fasse bien, que ce soit un exercice rigoureux», a précisé M. Dorais.

Le président de la commission des finances, Richard Deschamps, a mis en garde les élus contre des vœux pieux et possibilité de dérapage dans ces consultations. «C’est facile de dire qu’on va consulter les gens, a-t-il dit. Je ne tolèrerai aucune instrumentalisation de ce processus.»

La commission déposera également un rapport en juin de chaque année pour faire état des préoccupations des citoyens à tous les élus.