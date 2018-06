Même si Ottawa et Québec ont annoncé lundi une importante entente sur le financement du transport en commun à Montréal, la Belle province figure toujours en queue de peloton.

Lundi, les deux gouvernements ont dressé la liste de 26 projets de la Société de transport de Montréal (STM) qui bénéficieront d’un soutien de 821M$.

Il s’agit notamment de la construction du garage Côte-Vertu (175M$) qui doit permettre d’augmenter la fréquence de passage des trains sur la ligne orange du métro à l’heure de pointe, la reconstruction du complexe d’entretien des autobus sur Crémazie (94M$) et l’acquisition d’environ 400 autobus hybrides (430M$).

Compte tenu des délais pour signer l’entente, 23 des 26 projets sont déjà en cours de réalisation, voire terminés. Ottawa règle 50% de la facture, Québec, 40% et l’Autorité régionale de transport métropolitain finance les 10% restants.

«Les infrastructures de transport en commun efficaces et modernes jouent un rôle important dans la création de collectivités durables et la croissance de la classe moyenne», a déclaré Mélanie Joly au nom du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada.

Ces différents projets devront être réalisés d’ici le 31 mars 2020. Initialement, l’échéance de la première phase du plan Investir dans le Canada était fixée au 31 mars 2018, mais plusieurs provinces avaient pris du retard.

À ce chapitre et malgré l’annonce de lundi matin, le Québec est la province qui figure en queue de peloton, avec 84% d’utilisation des fonds fédéraux disponibles (923M$ pour le Québec). Cinq provinces et trois territoires ont même déjà signé le deuxième volet de l’entente.

Il n’a pas été possible de connaître les raisons de ce retard, la ministre Kathleen Weil, qui était présente au nom du ministre des Transports, André Fortin, ayant quitté la conférence de presse au moment de la période des questions.

«Tant mieux que le gouvernement ait accepté de bonifier les échéanciers. Cela a permis d’inclure des projets qui n’auraient pas pu l’être selon les critères initiaux», a expliqué Philippe Schnobb, le président du conseil d’administration de la STM.

Le conseiller associé à la mobilité à la Ville de Montréal, Craig Sauvé, s’est de son côté félicité de ce transfert fédéral dans le transport en commun, «une première en dix ans». Pour la deuxième phase du plan fédéral de soutien aux infrastructures de transport en commun, l’administration de Valérie Plante compte bien obtenir des fonds pour étudier la faisabilité de son projet de ligne rose du métro.