Les travailleuses de 57 des 993 centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et Laval seront en grève à compter de mercredi matin.

L’association patronale concernée vient de demander au syndicat des 57 CPE touchés de surseoir à la grève, puisqu’elle a fait une offre lundi soir et attendait une réponse mardi.

«Plusieurs concessions ont été faites», a assuré la porte-parole de l’association patronale, Chantal Bellavance, au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne.

Mais Nathalie Fontaine, du Syndicat des travailleuses en CPE de Montréal-Laval réplique que le mot d’ordre de grève prévu pour mercredi matin est maintenu. À ses yeux, il n’y a pas eu d’avancée significative dans la négociation et la grève sera déclenchée même si la négociation devait se poursuivre.

Les 57 CPE visés sont principalement situés à Montréal et quelques-uns sont à Laval. Le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval est rattaché à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN.

La question salariale a été réglée; le litige porte surtout sur l’organisation du travail.