Le comité exécutif de la Ville de Montréal a résilié mercredi matin un contrat de 14M$ pour des travaux de voirie dans le Plateau-Mont-Royal. L’entreprise Sade Canada ne respectait pas les délais et réclamait d’autres fonds jugés injustifiés par la Ville.

C’est l’été dernier que Sade Canada a décroché ce contrat pour la réalisation de travaux d’égouts, de voirie et de feux de circulation sur six rues du Plateau. Les travaux devaient être terminés au début du mois de juillet.

Or, selon le document remis aux élus après l’écoulement de la moitié du délai accordé pour réaliser les travaux, seulement 25% de ceux-ci avaient été faits. «La Ville de Montréal a, à de nombreuses reprises, notifié à l’entrepreneur qu’il ne respectait pas les exigences contractuelles dans sa planification des travaux et que le manque d’effectifs et d’organisation au chantier mettait en péril l’avancement des travaux et leur bonne exécution», indiquent les services de la Ville, ajoutant qu’«aucune amélioration n’a été constatée et un retard important sur le chantier a continué de s’accumuler».

En plus de ces retards, Sade Canada a utilisé une technique de travaux qui produisait d’importantes vibrations, si bien que des résidants ont déposé de nombreuses plaintes à la municipalité. Malgré cela, Sade Canada n’a pas su s’ajuster et une action en justice contre le Ville et l’entrepreneur a été enclenchée par les résidants pour des dommages matériels qu’ils ont subi.

En février, Sade Canada a même demandé, dans une lettre, que des fonds supplémentaires de 3M$ soient octroyés par la Ville pour compléter les travaux. «Or, il s’agit de demandes jugées irrecevables par notre Service», précise le sommaire décisionnel.

À cause de ces motifs, la Ville de Montréal a décidé de résilier le contrat. Sade Canada ne pourra pas se prévaloir de la clause sur les dommages et intérêts prévue au contrat, juge la municipalité.

Toutefois, des travaux supplémentaires devront être effectués pour remettre les rues en état.