MONTRÉAL — Un conflit entre deux groupes a fait trois blessés dans la nuit de samedi à dimanche au centre-ville de Montréal.

Vers 3h45, deux hommes ont été trouvés ensanglantés à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Metcalfe. Ils avaient été poignardés au thorax.

Un autre individu a été découvert inconscient sur le boulevard René-Lévesque, près de la rue Mansfield.

Il s’agit d’hommes âgés de 30, 31 et 32 ans. Ils ont été hospitalisés, et on ignore leur état de santé.

Aucun suspect n’a été arrêté. Les enquêteurs tentent de déterminer les causes et circonstances entourant ces incidents.