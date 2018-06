L’administration de Valérie Plante a annoncé lundi une révision de l’urbanisme pour revitaliser certains secteurs du quartier Centre-Sud, du Village, autour du pont Jacques-Cartier, et peut-être même offrir un nouvel accès au fleuve.

La mairesse se donne environ deux ans pour consulter la population, les intervenants du quartier et les grands promoteurs déjà impliqués pour adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs et ainsi revitaliser l’Est du centre-ville. «Avec cette démarche collective, nous souhaitons trouver des solutions stratégiques et durables pour redonner de l’espace aux piétons et reconnecter la population avec le fleuve», a déclaré lundi Mme Plante.

D’un point de vue urbanistique, un PPU est équivalent à de la microchirurgie où une administration municipale définit des orientations précises dans un secteur déterminé. Dans le cas du nouveau PPU des Faubourgs, la Ville indique notamment vouloir se pencher sur l’amélioration de la sécurité des cyclistes et des piétons sur le rue Ontario et la rue Notre-Dame.

Pourquoi refaire un PPU alors que l’administration Tremblay avait déjà fait le même exercice en 2011 pour un secteur relativement similaire ? «À l’époque, le secteur visé par le PPU Sainte-Marie allait moins à l’ouest (rue Champlain vs rue Saint-Hubert), ne couvrait pas la question de l’accès au fleuve et la Brasserie Molson n’avait pas indiqué qu’elle comptait quitter son usine de la rue Notre-Dame», a précisé François Bergeron, le directeur de la CDC Centre-Sud, qui pilotera les relations entre la société civile et les grands entrepreneurs dans le cadre de cette démarche.

Le départ de la brasserie ouvre la voie vers le développement immobilier du site le long du fleuve et pourrait même favoriser l’accès aux berges du fleuve. «Cela implique toutefois de désenclaver le secteur qui est coupé par l’autoroute Ville-Marie», a souligné M. Bergeron.

La construction prochaine de milliers de logements sur le site de Radio-Canada nécessitera aussi d’avoir une réflexion sur le développement commercial dans le Village. «Le réaménagement prévu en-dessous du pont Jacques-Cartier pourrait aussi mener à un réaménagement des bretelles d’accès au pont», a-t-il mentionné.

Cette réflexion sur l’Est du centre-ville, qui sera menée par l’Office de consultation publique de Montréal, pourrait aussi permettre de faire débloquer certains dossiers, tels que l’avenir du marché Saint-Jacques et la transformation éventuelle de l’ancien couvent des Sœurs grises pour y faire du logement social et abordable.

Le secteur visé par le PPU est bordé par la rue Saint-Hubert, la rue Sherbrooke, la rue Fullum et le fleuve Saint-Laurent.