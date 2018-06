Un conflit qui a éclaté entre deux groupes a fait deux blessés à la sortie des bars, dans la nuit de samedi à dimanche, à Montréal.

Des coups de feu ont notamment été tirés, à l’issue d’une altercation impliquant une dizaine de jeunes âgés dans la vingtaine.

Deux victimes ont été retrouvées, l’une sur le boulevard Saint-Laurent et l’autre sur la rue Saint-Dominique. Un des individus a été blessé plus sérieusement au haut du corps par arme blanche. On ne craint pas pour leur vie.

L’origine du conflit est inconnue. Des témoins seront rencontrés.