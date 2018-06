Après trois années de remise en question, de conception et de production, le Comité olympique canadien (COC) est enfin prêt à ouvrir les portes de sa Maison olympique au grand public.

Le COC, en collaboration avec la firme montréalaise GSM Project, ont dévoilé lundi l’Expérience olympique canadienne, nouvelle exposition interactive qui occupe une grande partie des bureaux montréalais de l’organisme — quelque 5000pi2 — et qui sera lancée à compter du 20 juin.

Imaginé sous la présidence de Marcel Aubut, le projet a été revu de fond en comble lors du changement d’administration et c’est avec soulagement que l’actuelle présidente du COC, Tricia Smith, et le directeur exécutif, sports, Éric Myles, ont procédé à l’inauguration de cette exposition.

Divisée en trois zones, elle permettra aux jeunes et moins jeunes de se mesurer à des étoiles de l’olympisme, de découvrir ses aptitudes sportives, d’en connaître plus sur l’histoire des Jeux et vivre les compétitions comme s’ils y étaient.

La première zone, la plus interactive des trois, permet aux visiteurs de découvrir leur profil athlétique et sportif, ainsi que de se mesurer contre des Bruny Surin ou Mikaël Kingsbury virtuels sur leurs propres terrains de jeu.

Les visiteurs pourront ensuite passer à la portion plus muséale du parcours, alors que la zone 2 relate l’histoire des Jeux, mais plus particulièrement des performances canadiennes, racontées en photos, vidéos et bandes audio.

Finalement, dans la zone 3, située dans la salle Lausanne, les visiteurs seront plongés en plein coeur des performances des Canadiens, présentées en rafale sur un écran géant incurvé.

Il en coûte de 9 à 13$ pour visiter l’exposition. Un forfait famille est également offert à 39$. Offerte du mercredi au dimanche entre 10h et 18h, il faut toutefois réserver une plage horaire au moment de l’achat des billets en raison de l’espace limité et du caractère interactif de l’exposition.