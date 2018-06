La Ville de Montréal peine à respecter ses obligations environnementales, notamment pour ce qui est de la gestion des déchets et de l’élimination des neiges usées.

C’est ce qui ressort du rapport 2017 de la vérificatrice générale de Montréal, Michèle Galipeau, déposé lundi au conseil municipal.

Selon Mme Galipeau, le taux de récupération des matières organiques était de 20% en 2016, alors que la cible de 60% a été repoussée de 2015 à 2025.

«À ce jour, force est d’admettre que la cible est loin d’être atteinte, même si des efforts importants ont été investis en ce sens», note le vérificatrice, qui souligne que les commerces, les institutions et les immeubles de plus de huit logements devront être mis à contribution. Elle avance aussi qu’il faudra sensibiliser davantage la population et envisager d’utiliser un mode répressif pour forcer les citoyens qui n’utilisent pas le bac brun à le faire.

Le rapport mentionne aussi des lacunes dans la gestion des dépôts de neige usée. Pour 5 des 11 dépôts de surface, la Ville ne peut garantir que le suivi environnemental est fait selon les normes. Quatre sites ont en outre dépassé les quantités de neiges autorisées.

La vérificatrice mentionne en outre que le taux de fuite sur le réseau d’eau «demeure encore élevé (34,7%) alors que la cible est de 20% de pertes pour 2020».

Plus de détails suivront.