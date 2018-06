Un homme de 31 ans, Paul-Antoine Pilon est porté disparu depuis le 17 juin dernier et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour aider à le retrouver.

Il a été vu pour la dernière fois dimanche de la semaine dernière, alors qu’il quittait son domicile à bord de son véhicule, une Honda Fit grise. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité puisque ce n’est pas dans ses habitudes de partir sans donner de nouvelles.

M. Pilon a les yeux et les cheveux bruns et arbore une barbe. Il mesure 1 m 82 et pèse 90,5 kg. «Il a un grain de beauté sur la joue gauche, ainsi que des cicatrices sur le nez, l’annuaire droit et sur son front», précise le SPVM.

Il fréquente régulièrement les gyms BuzzFit de Kirkland et de Pointe-Claire.

Toute personne ayant de l’information à son sujet peut contacter la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.