Six personnes ont perdu la vie à Montréal depuis le début de la vague de chaleur qui persiste dans l’est du Canada.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a confirmé mardi ces cas de décès attribués à la chaleur. Elle a aussi précisé qu’Urgences-Santé avait fait état d’une hausse de transports ambulanciers dans la région depuis le début de cet épisode de chaleur.

L’organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal a annoncé l’instauration de mesures visant à assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Une opération de porte-à-porte a été entreprise afin de rejoindre les gens les plus vulnérables et de distribuer des conseils de prévention dans certains secteurs priorisés. Un centre de coordination des mesures d’urgence a aussi été activé afin d’être en mesure de déployer les actions nécessaires en fonction de l’évolution de la situation. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vulnérables.

Pour sa part, la ministre déléguée à la Santé publique du Québec, Lucie Charlebois, a dit faire confiance aux directions de santé publique dans chacune des régions, qui s’occupent de suivre la situation. Elle a invité les gens à être attentifs aux signes vitaux et à bien bien s’hydrater. Elle a aussi loué les initiatives de municipalités qui ont ouvert leurs piscines plus longtemps pour accommoder la population.

La vague de chaleur intense s’est poursuivie mardi en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Des températures maximales au-dessus de 32 degrés ont été enregistrées à plusieurs endroits mardi. Le passage d’une ligne orageuse, lundi soir, a toutefois apporté un léger fléchissement des températures et de l’humidité au Québec, selon le météorologue Alexandre Parent, d’Environnement Canada. Mais il a prévenu que les températures et l’humidité allaient grimper de nouveau dans le sud du Québec mercredi et jeudi.

Lundi, des records de chaleur avaient été enregistrés dans de nombreuses régions de la province. Des records ont ainsi été battus dans les régions de Montréal, en Montérégie, en Outaouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-Laurent. Les seules régions épargnées par l’air chaud ont été la Côte-Nord et la Gaspésie.

Deux lignes orageuses violentes ont traversé le Québec lundi soir causant de nombreuses pannes et des dégâts importants. Au plus fort des pannes, près de 163 000 clients étaient privés d’électricité. Hydro-Québec s’attendait à ce que la plupart des clients affectés retrouvent le service au cours de la journée de mardi. Toutefois, certains bris nécessitant d’importants travaux ne pourront être rétablis avant la fin de la journée de mercredi.

Dans les Maritimes, on s’attend à des températures maximales autour de la trentaine de degrés au cours des journées de mercredi et jeudi. Le retour à des températures plus normales, soit entre 21 et 25 degrés, est attendu vendredi.