«Notre étude cherche à mieux comprendre quels aménagements urbains nous rendent plus actifs, améliorent les interactions sociales, notre sentiment d’appartenance et notre bien-être», explique le chercheur Yan Kestens, qui dirigera l’étude. M. Kestens et son équipe souhaitent que les résultats de l’étude puissent influencer les politiciens vers des politiques «plus saines» pour les villes.

Les données seront récoltées sur une période de cinq ans. L’équipe de recherche est actuellement à l’étape du recrutement des participants.