En devenant championne du monde pour la seconde fois de son histoire, l’équipe de France de soccer a fait vibrer ses partisans au-delà de ses frontières. À Montréal, plusieurs milliers de personnes ont célébré la victoire des Bleus, forcément sur le Plateau-Mont-Royal.

Des fumigènes ont coloré l’atmosphère en bleu, blanc et rouge, alors que le soleil cognait de toutes ses forces sur une foule rassemblée par ce sacre mondial, après un match haletant contre la Croatie (4-2). «On est les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions!» ont chanté en chœur des milliers de Français à l’angle des rues Rachel et Saint-Denis, pendant que plusieurs faisaient exploser des bouteilles de champagne ou de bières. Tous l’avaient, l’ivresse de la victoire, en entonnant une Marseillaise qu’ils ont répétée inlassablement au cours de cette chaude après-midi de juillet.

«On est avec des inconnus, on se rassemble et on fait la fête, c’est juste la fête, c’est le sport, c’est le foot, quoi!» -Quentin, qui avait sept ans en 1998.

«C’est très étonnant de voir une telle ferveur ici, à 6000km de Paris. Ça nous évite de regretter de ne pas être sur les Champs-Élysées», s’est exclamé Antoine.

«On se sent en France ici, au cœur du Plateau. On a même sensation en étant ici qu’en étant en France. On était au Barouf il y a 20 ans [en 1998, pour le premier titre mondial des Bleus], c’était un moment magnifique. Maintenant, on est avec nos enfants, c’est magnifique de revivre ça, c’est une fierté», a exulté un couple de partisans français. Leurs enfants, eux, voyaient pour la première fois leur équipe soulever cette coupe.