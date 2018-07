Un homme de 49 ans a été frappé par un camion à l’angle du boulevard Newman et de la rue terrasse Newman, mardi soir. Sa vie est en danger, rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les informations du SPVM, le chauffeur du camion, qui circulait sur la rue terrasse Newman, aurait effectué un virage vers le boulevard Newman et n’aurait pas vu le piéton qui traversait le boulevard au même moment. La collision serait survenue un peu avant 18h.

La victime a subi des blessures graves au haut et au bas du corps et a été transportée à l’hôpital. On craint pour sa vie.

Le chauffeur du camion, un homme de 69 ans, a aussi été transporté à l’hôpital, où on le traite pour choc nerveux.

Un périmètre de sécurité a été érigé sur les lieux. Le boulevard Newman est fermé entre l’avenue Dollard et la 90e avenue.