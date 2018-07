Ce sont 53 morts que la chaleur du début juillet aurait causés, a indiqué mercredi la Direction régionale de santé publique (DRSP) dans un rapport préliminaire.

À la fin de l’épisode de chaleur extrême, le 8 juillet, la DRSP avait attribué 34 décès aux conditions climatiques. Or, ce bilan a été revu à la hausse «à la suite d’une enquête approfondie de tous les décès survenus pendant la période de canicule».

La DRSP note que la majorité des victimes habitaient dans des îlots de chaleur et sont des hommes. «Nous constatons que la canicule a touché plus durement les personnes les plus vulnérables, dont celles aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique, ainsi que les personnes âgées vivant seules», précise le bilan préliminaire.

Ainsi, la DRSP recommande de faire des opérations de porte-à-porte plus ciblées et de collaborer davantage avec les organismes communautaires pour rejoindre les personnes vulnérables.

Sur les 53 victimes, huit habitaient dans une résidence pour aînés et quatre en maison de chambre.

La journée du 3 juillet, le mardi, a été celle où le plus de décès probablement liés à la chaleur ont été constatés, soit 12.

La DRSP rappelle que de nombreuses interventions ont été faites pour minimiser les impacts de la chaleur extrême sur la population, soit l’ouverture de haltes climatisées, des heures prolongées d’ouverture des piscines et lieux publics climatisés de la Ville de Montréal, ainsi qu’une tournée de 42 000 logements visités par les policiers et les pompiers.

Une enquête plus approfondie doit être menée et un rapport complet sera publié en décembre.

Plus de détails suivront.