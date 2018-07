Les trois morsures de coyotes subies la semaine dernière par trois jeunes, dans Ahuntsic-Cartierville, forcent la Ville à rester vigilante, mais il est impossible d’évacuer totalement les bête de l’île, selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Les coyotes sont là, a affirmé Mme Plante en mêlée de presse, lundi. On ne peut pas se débarrasser [de tous]. Au contraire, ça créerait d’autres problèmes et ils vont revenir de toute façon.»

La semaine dernière, et plus récemment, samedi soir, trois enfants ont été légèrement mordus par des coyotes dans Ahuntsic-Cartierville. Aucun n’a été grièvement blessé.

Mme Plante a tenu à insister sur les efforts faits par la Ville pour éviter des cas de morsures. Une ligne info-coyote avait déjà été mise en place, en avril, et des dispositifs de sécurités, comme des appâts et des caméras, peuplent désormais les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel-Parc–Extension.

«L’idée, c’est de gérer les cas problématiques et en même temps de sensibiliser et renseigner la population, a précisé la mairesse. On suit la situation de très près.»

600 Selon un communiqué de la Ville publié à la mi-juillet, environ 600 signalements de coyotes ont été faits sur le territoire montréalais en un peu moins d’un an. La plupart des animaux ont été signalés dans Ahuntsic-Cartierville et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Si plusieurs citoyens exigent que les coyotes soient chassés du territoire, les animaux continueront à graviter autour de la métropole, a insisté Mme Plante.

«Plusieurs experts le disent: au moment où on essaie d’enrayer un animal comme celui-là, il va revenir, a-t-elle dit. Il faut aussi ne pas oublier que le coyote, d’une certaine façon, contribue à l’écosystème et peut aider à gérer la population d’autres animaux.»