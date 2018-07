De nouvelles pancartes de la campagne syndicale «On mérite mieux!» ont été installées sur la Rive-Sud de Montréal pour critiquer le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition Avenir Québec.

Installées en début de semaine dans la circonscription de Sanguinet (Montérégie), ces nouvelles pancartes s’ajoutent à celles déjà disposées dans douze circonscriptions à travers le Québec. Elles représentent un visage coupé en deux, d’un côté Philippe Couillard, de l’autre François Legault, pour évoquer la proximité idéologique des deux candidats.

À Montréal, les syndicats ont visé les districts électoraux de Laurier-Dorion et Pointe-aux-Trembles.

«Sauf développement, les ressources de la Ville ne procèderont pas à l’enlèvement des affiches en cause», a indiqué l’administration montréalaise à Métro. Les villes de Québec et de Sherbrooke ont décidé de retirer ces pancartes en vertu d’un règlement municipal interdisant l’affichage non autorisé sur l’espace public. Les syndicats ont alors loué deux grands espaces publicitaires en bordure d’autoroute pour faire valoir leurs revendications à Québec.

Pour le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Denis Bolduc, qui a amorcé ce mouvement, ces deux circonscriptions sont «stratégiques» pour les autres candidats, qui pourraient battre les libéraux et les caquistes dans ces deux circonscriptions.

«Avec cette campagne, on dit aux gens « réfléchissez ». Vous voulez du changement, mais les libéraux et la CAQ, c’est du pareil au même. On encourage les électeurs à appuyer des candidats progressistes», a affirmé à Métro Denis Bolduc.

La coalition inclut le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB), l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA), l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES).