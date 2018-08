La consultation publique portant sur le réaménagement de l’avenue McGill College sera lancée jeudi.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l’annonce mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif. Elle a appelé les Montréalais à proposer leur idée et à «penser à l’extérieur de la boîte».

Cette artère du centre-ville de Montréal deviendra piétonne, entre la place Ville-Marie et la rue Sherbrooke, dans le cadre du réaménagement de la rue Sainte-Catherine. Lorsque les nouveaux plans du projet ont été rendus publics, en avril dernier, la mairesse avait dit souhaiter que les travaux sur l’avenue McGill College commencent en 2022.

«La fréquentation automobile n’est pas si importante, avait alors déclaré Mme Plante. On a le potentiel d’avoir une vue sur la montagne et d’en faire une des places les plus importantes en Amérique du Nord.»

Lorsque l’avenue McGill College sera réservée aux piétons, la circulation automobile sera maintenue sur les rues de Maisonneuve et Sherbrooke, avait avisé Mme Plante.

Au cours des deux prochaines années, CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable des projets d’infrastructure, occupera l’avenue McGill College pour y construire la station McGill, du Réseau express métropolitain (REM), qui sera reliée à la ligne verte du métro et au Montréal souterrain. Ce chantier doit être lancé cet automne.