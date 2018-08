Des entraves majeures sur le réseau routier de la métropole cette fin de semaine risquent de compliquer le retour des vacanciers de la construction.

Échangeur Turcot et Autoroute 15

Le secteur de l’échangeur Turcot est à éviter, à cause notamment de la fermeture de l’autoroute 15, et ce jusqu’à 5h lundi. De la congestion importante est à prévoir.

L’A-15 sera complètement fermée en direction sud entre la sortie 64 (Rue Sherbrooke / Rue St-Jacques) et l’échangeur Turcot. Les entrées en provenance de l’avenue Royalmount, de la rue Jean-Talon, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue Girouard seront également inaccessibles.

L’A-15 en direction nord sera aussi fermée, tout comme ses accès, entre la sortie 63 (A-20 ouest / Toronto) et l’entrée en provenance du boulevard Édouard-Montpetit. La bretelle d’accès en provenance du boulevard De La Vérendrye ne pourra pas non plus être empruntée.

La sortie 66 (A-15 sud / Montréal Centre-Ville / Pont Champlain) de l’A-40 en direction ouest sera elle aussi fermée.

Des détours balisés seront mis en place par les autoroutes 13 et 520 pour les usagers en provenance des autoroutes 20 et 40.

La sortie 61 (av. Atwater) et la bretelle d’accès en provenance de l’avenue Atwater de l’A-15 en direction nord seront fermées durant la fin de semaine à cause de travaux réalisés par Hydro-Québec.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier demeure partiellement fermé jusqu’au 20 août 2018.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Le Ministère des Transports recommande aux usagers de privilégier le transport collectif et de planifier leurs déplacements en consultant le Québec 511 pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau routier.