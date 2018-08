Le Service de police de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un homme qui a agressé sexuellement, mardi soir, deux intervenantes d’une maison de transition située dans l’est de la ville.

Le suspect est entré par effraction dans l’établissement vers 23h muni d’une arme à feu. Il a ensuite aspergé les lieux de poivre de cayenne avant de prendre la fuite.

Selon la police, l’homme est âgé d’environ 40 ans et mesure 1,70 m. Il aurait le teint basané et s’exprimerait en anglais avec un accent italien. Il aurait également une forte pilosité sur la nuque et sur les bras.

Lors de l’évènement, il portait une cagoule militaire, un chandail blanc avec des lignes horizontales de couleur bleue dans le bas, un jean délavé et des chaussures de sport de type filet.

Le SPVM invite les personnes qui possèdent des informations en lien avec ce dossier à communiquer avec Info-Crime au 514 393-1133.