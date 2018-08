Le festival Fierté Montréal propose cette année une programmation axée sur diversité et la parité.

Du 9 au 19 août prochain, ce sont plus de 200 artistes qui se succéderont au cours des 150 activités et des 12 grands spectacles gratuits offerts dans la métropole, particulièrement sur la rue Sainte-Catherine, dans le Village.

Parmi les artistes attendus, on note la présence de Deborah Cox, Todrick Hall, Calum Scott, Mia Martina, Samantha Fox ou encore Ada Vox. Bon nombre d’artistes locaux se joignent également à la fête, dont Milk&Bone, Patsy Gallant, Laurence Nerbonne, Sylvie Desgroseilliers ou encore Tamara Weber-Filion.

«Nous sommes extrêmement fiers de la programmation étalée sur 11 jours de célébrations, a indiqué lundi le président fondateur de l’organisme, Éric Pineault, au cours d’un point de presse tenu à l’Écomusée du fier monde. Cette année, on mise sur la diversité et la parité, tout en permettant aux festivaliers de choisir entre la grande scène TD et la scène Casino de Montréal.»

Une aide gouvernementale

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, était sur place, lundi matin, pour lancer les festivités. L’élue libérale a annoncé du même coup l’octroi d’une aide financière de plus de 1,28M$ en soutien à la réalisation de ce festival.

«Il faut continuer de sensibiliser les États à travers le monde à cette dure réalité à laquelle font face, jour après jour, les membres de la communauté LGBT», a-t-elle lancé, avant d’être chaudement applaudie par la foule.

Près de 30 ans après les manifestations en réaction au raid du Sex Garage — celles qui ont mené à l’émergence des célébrations entourant le festival montréalais — «il reste encore tant à faire pour la libération et l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre dans notre société», croit l’organisation.

Plus de détails suivront.