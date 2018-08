La Ville de Montréal a inscrit une huitième entreprise sur sa liste des firmes à rendement insatisfaisant, Les Excavations Super Inc.

Dans une décision prise mercredi au denier comité exécutif, les élus municipaux ont décidé de maintenir son évaluation de 44% pour deux contrats de déneigement réalisés par Les Excavations Super Inc dans l’arrondissement Ville-Marie. «Les délais en déblaiement trottoirs ne sont pas respectés», «une quantité insuffisante de fondants et d’abrasifs est appliquée sur les trottoirs» et «une mauvaise qualité de déblaiement des trottoirs est reprochée», énumère l’évaluation à propos des travaux réalisés en 2016-2017. Puis, ces problèmes ce sont poursuivis l’hiver dernier et un amende de 107 000$ a même été imposée, mais «aucune amélioration n’est observée». Les deux contrats ont pris fin au printemps.

Étant donné que la note de passage est de 70%, cette firme se retrouve donc sur la fameuse «liste grise» pour une durée de deux ans. Ceci permet à la Ville de Montréal d’exclure l’entreprise d’un appel d’offres à tout moment.