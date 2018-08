Le controversé pipeline Trans-Nord, qui approvisionne l’aéroport Montréal-Tudeau, fait l’objet d’un arrêt préventif et non planifié depuis vendredi, a confirmé l’Office national de l’énergie (ONÉ).

Le propriétaire de ce pipeline vieux d’une soixantaine d’années, Pipelines Trans-Nord, veut effectuer des inspections et d’éventuelles corrections en six endroits sans préciser lesquels, selon le quotidien Le Devoir.

«Conformément aux attentes réglementaires, la société a avisé les intervenants fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que les propriétaires fonciers touchés», a indiqué le porte-parole de l’ONÉ, Marc Drolet. Ce dernier a précisé que «l’entreprise effectue actuellement des inspections (fouilles d’intégrité) et des travaux d’entretien sur certaines sections de cette ligne». «Les travaux typiques d’entretien dans de ce genre de cas comprennent la pose de nouveau revêtement ou l’installation d’un manchon sur le pipeline. Plus rarement, des tronçons de pipeline sont remplacés», a-t-il ajouté.

Interrogée par Le Devoir, la Ville de Laval a fait savoir que deux des interventions avaient lieu sur son territoire, dont une en bordure de la rivière des Mille-Îles. L’arrondissement de Saint-Laurent est aussi concerné.

Du côté de l’aéroport Montréal-Trudeau, qui consomme environ 3,9 millions de litres de carburant chaque jour, cette fermeture implique de se tourner vers un approvisionnement par camion. Selon Le Devoir, cela pourrait représenter de 112 à 260 camions supplémentaires quotidiennement.

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de savoir combien de temps le pipeline resterait fermé.

Le pipeline Trans-Nord est celui qui a connu le plus d’avaries ces dernières années aux Québec. Depuis 2008, il a été en cause dans six des 13 incidents recensés au Québec.

Plus de détails suivront.