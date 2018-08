Les élus du comité exécutif ont voté mercredi pour résilier le contrat entre la Ville de Montréal et Groupe TBM inc. qui devait réaliser une évaluation des immeubles municipaux.

Cet audit des actifs de la Ville devait durer quatre ans, mais après l’évaluation d’une cinquantaine d’immeubles de janvier à mai, Groupe TBM inc. et la Ville de Montréal ont décidé «d’un commun accord» de mettre fin au contrat puisque ceux-ci ne s’entendent pas sur les actions à réaliser. Le contrat était d’une valeur de 4,8M$.

«Il y a une grande divergence d’analyse sur ce que comprenait le devis. L’entreprise dit faire bien au-delà de ce qui est écrit dans le devis et nous avons la prétention qu’ils n’en font pas assez», a expliqué le président du comité exécutif, Benoit Dorais, mercredi matin.

Ce large exercice d’évaluation des bâtiments sera donc vraisemblablement retardé. «Nous sommes à évaluer qui pourra faire cet audit. La piste que nous privilégions pour l’instant est de le faire à l’interne. C’est un défi parce que ça coûtera de l’argent, mais c’est une nécessité», a affirmé M. Dorais, qui n’exclut pas de recourir aussi à une autre firme privée

Cet exercice permet à la Ville de Montréal d’établir des priorités pour le maintien de ses bâtiments. «Il faut déterminer également la durée de l’audit. Est-ce qu’on va très rapidement et on met beaucoup d’argent dès le départ parce qu’il faudra engager pas mal de gens? Ou prendre plus de temps et faire de la priorisation», a avancé Benoit Dorais.