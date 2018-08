Le café suspendu du Mont-Royal, en collaboration avec la Ville de Montréal et l’organisme Espace pour la vie, tient vendredi soir une soirée d’observation du ciel et des perséides au chalet du Mont-Royal, dès 20h. Des spécialistes du Planétarium Rio Tinto Alcan seront sur place pour expliquer et vulgariser certaines notions-clés de l’astronomie.

Les noctambules en auront effectivement plein la vue en ce début de week-end alors que les Perséides se manifesteront clairement dans le ciel. Les conditions d’observation y seront très propices, puisque la Lune sera nouvelle samedi. Certaines années, il peut arriver que celle-ci puisse masquer l’éclat des étoiles les plus faibles.

«Jusqu’à une dizaine d’étoiles filantes par heure pourraient être visibles en fin de soirée. Nos spécialistes vous y accueilleront pour vous guider dans l’observation du ciel et des perséides à l’œil nu», a indiqué le groupe sur les réseaux sociaux.

L’événement Facebook avait déjà attiré des centaines de participants et près de 12 000 personnes intéressées jeudi soir, surpassant ainsi largement les attentes des organisateurs.

De l’équipement disponible

Plusieurs télescopes seront disponibles en libre-service sur place pour «vous aider à regarder différents objets du ciel», comme Mars, Jupiter ou encore Saturne. Les appareils sont offerts par le Planétarium Rio Tinto Alcan et des bénévoles de la Société d’Astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM), le temps d’une soirée.

Les participants pourront également compter sur la présence de deux doctorantes en astrophysique de l’Université de Montréal (UdeM), qui rendront disponible une lunette astronomique antique. Celle-ci est initialement un cadeau que l’ex-maire Camillien Houde avait fait à l’UdeM.

Des animateurs seront également sur les lieux pour accueillir la foule, partager certains trucs pratiques d’observation et discuter des enjeux entourant la pollution lumineuse en villes.

L’activité est gratuite, mais elle sera annulée en cas de mauvais temps. En raison de la popularité fulgurante de l’événement, les organisateurs ont annoncé que l’accès au site pourrait être restreint par la sécurité si la capacité maximale est atteinte.