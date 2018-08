Les militants qui ont obtenu la tenue d’une consultation publique contre le racisme systémique et la discrimination veulent ratisser large, mais auraient oublié les personnes handicapées, a clamé lundi le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ).

«Le 11 février 2018, afin de préparer les démarches pour obtenir les 15 000 signatures nécessaires à la tenue de la consultation, l’instigateur de la démarche Balarama Holness a invité tous les groupes visés par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, mais a oublié les personnes handicapées», a déploré Linda Gauthier, directrice du groupe de défense.

Elle note que les groupes de défense des personnes LGBTQ, des Autochtones ou des itinérants étaient invités ce jour-là, mais qu’aucun représentant les personnes handicapées n’avait été convié. «M. Holness refuse depuis de nous donner des explications, même si dans les médias, il indique vouloir que la consultation publique ratisse plus large que les seules personnes racisées», a-t-elle indiqué.

Ce dernier s’est défendu. «Mme Gauthier pourra venir à la consultation et on l’invite à mobiliser ses membres afin qu’il y ait une plus grande diversité possible de points de vue», a répondu Balarama Holness. Ce dernier souligne que tout le monde pourra se faire entendre dans le cadre des futures séances et qu’«il faut travailler ensemble à bâtir quelque chose plutôt que de nuire au processus en le critiquant».

La pétition contre le racisme systémique ayant obtenu près de 22 000 signatures, la Ville a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne une consultation. Les dates de sa tenue et les modalités seront connues dans les prochaines semaines.

Lundi soir, le RAPLIQ s’est présenté lors du conseil municipal pour demander d’être inclus dans la consultation, sans succès. «Le droit d’initiative est très formaté et le dossier est désormais ente les mains de l’OCPM, je ne peux pas m’ingérer dedans», a répondu la mairesse de Montréal, Valérie Plante.