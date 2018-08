Le conseil municipal de Montréal a voté à l’unanimité lundi pour exiger qu’Ottawa bannisse les armes de poing et les armes d’assaut pour les particuliers, partout au Canada.

«Il est temps d’interdire ces armes construites pour tuer des êtes humains et qui n’ont aucune de raison de se retrouver ente les mains d’individus qui n’en ont aucun besoin sauf s’ils travaillent pour l’armée ou les forces de l’ordre», a déclaré lundi l’élu Alex Norris qui a été suivi par l’ensemble des élus.

La résolution ne cible pas les armes de chasse, mais demande en outre un resserrement des règles pour la possession d’armes à feu.

Avec ce vote Montréal emboîte le pas de Toronto, ce qui réjouit Heidi Rathjen qui milite pour cette interdiction depuis qu’elle a vécu de près la tuerie de Polytechnique. «C’est important que les villes se positionnent car même si une majorité de Canadiens est en faveur de l’interdiction, les gouvernements qui se succèdent à Ottawa plient toujours devant le lobby des armes», a souligné Mme Rathjen.

Le but est de mettre la pression sur Ottawa pour que le gouvernement de Justin Trudeau renforce les mesures prévues dans le projet de loi C-71, déposé en mars dernier et actuellement en attente d’être étudiée par les députés à la rentrée parlementaire. Cette loi n’interdit pas la possession privée d’armes d’assaut ou d’armes de poing, un point que Montréal et Toronto souhaiteraient voir être amendé et sur lequel le premier ministre Justin Trudeau s’est dit être à l’écoute.

Selon Statistique Canada, les crimes violents impliquant des armes à feu ont augmenté de 33% entre 2013 et 2016.

Avec Simon Mauvieux