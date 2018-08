Montréal pourrait être incapable de collecter les encombrants sur son territoire et dans ses sept écocentres à cause d´un imbroglio administratif.

En effet, les détails du contrat de 36 mois qui devait recevoir l’assentiment des élus lundi, lors du conseil municipal, n’a pas été envoyé à temps.

En vertu d’un règlement récent, il aurait fallu que l’administration de la mairesse Valérie Plante obtienne le vote de deux tiers des élus pour que ce dossier soit inscrit à l’ordre du jour et que le contrat soit octroyé.

Or, l’opposition officielle à voté contre. «On a reçu le dossier à 11 h lundi et ça ne laissait pas le temps de l’étudier», a déclaré le chef d’Ensemble Montréal Lionel Perez.

Pour l’élu responsable de l’Environnement et des Services aux citoyens, Jean-François Parenteau, le geste de l’opposition est «irresponsable», car il pourrait bloquer le ramassage et le traitement des encombrants et forcer la Ville à enfouir les siens pendant un mois (en attendant le prochain conseil) au lieu de les valoriser.

Comme le contrat a déjà été éconduit, il ne peut plus l’être. Si l’opposition officielle ne revient pas sur sa décision d’ici mardi, il faudrait attendre la prochaine séance du conseil fin septembre pour pouvoir aller de l’avant, déplore l’administration Plante.