La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi après-midi le lancement de la tant attendue escouade mobilité dans l’arrondissement de Ville-Marie et certains axes du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest.

Cette nouvelle équipe, dont la mission sera d’assurer une meilleure mobilité dans la métropole, sillonnera les secteurs identifiés entre 5h et 23h, du lundi au vendredi, pour intervenir sur toute «entrave problématique» et minimiser les impacts sur les déplacements des usagers de la route.

Les «grandes axes de mobilité» comme le boulevard René-Lévesque, la rue Ontario, le boulevard de Maisonneuve ou la rue Sainte-Catherine seront principalement visés. L’escouade indique vouloir «s’ajuster» en fonction de la demande par secteur.

L’unité sera en mesure d’émettre des constats d’infraction sur-le-champ, mais aussi des ordres de démobilisation ou d’ajustement aux occupants qui ne se conforment pas aux règles municipales.

Chaque année, ce sont plus de 30 000 permis à l’entrave à la circulation qui sont émis dans la région de Montréal, soit sur des chantiers, des événements publics ou encore des travaux privés. Six inspecteurs d’arrondissement, dédiés à des secteurs précis de la ville, auront pour mission d’assurer la bonne gestion de l’escouade. Ils communiqueront ensemble par radio.

Le Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) assurera également une surveillance du territoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un support technique dédié, principalement formé d’ingénieurs dont l’horaire a été modifié à la Ville, sera enfin disponible. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) agira en coordination avec l’escouade sur le terrain.

Déjà des preuves

Le projet-pilote, qui s’est tenu du 1er juin au 21 août dernier, a permis l’intervention de l’escouade dans 1438 situations. Pas moins de 96,9% des cas se sont déroulés sur la route, le reste s’étant déroulé soit sur des pistes cyclables ou sur le trottoir.

Le nouveau groupe d’opération pourra agir sur trois principaux champs d’intervention : des entraves non autorisées sur le domaine public, des entraves autorisées mais non-conformes à la loi et des entraves autorisées et conformes, mais dont l’impact sur la mobilité est plus important que prévu.

Selon les informations de la Ville de Montréal, 92,6% des interventions sur des entraves ont été réglées avec l’intervention de l’escouade. La majorité des interventions (68,1%) n’ont pas nécessité d’actions récurrentes.

La Ville indique que des suivis seront effectués pour tester l’efficacité de l’escouade. Des appels hebdomadaire, des rencontres entre les acteurs, des rapports périodiques et des bilans trimestriels sont notamment prévus.

À l’interne, une application mobile a également été développée pour documenter l’intervention des agents de l’escouade par secteur.

Plus de détails suivront.