Voici ce qui est ouvert ou fermé à la fête du Travail à Montréal, le lundi le 3 septembre 2018.

Ouvert:

• Les écocentres seront ouverts selon l’horaire régulier d’été, soit tous les jours de 8h à 18h.

• Espace pour la vie. Les installations seront ouvertes au public selon les horaires suivants:

L’Insectarium et le Jardin botanique, de 9h à 18h

Le Biodôme sera fermé en raison de travaux de rénovation

Le Planétarium Rio Tinto Alcan, de 9h à 17h30

• Les marchés publics seront ouverts.

• Certaines succursales de la SAQ seront ouvertes.

• Les restaurants.

• Les pharmacies.

• Les dépanneurs.

• Stationnement. Rappelons que les bornes de paiement automatisées demeurent payantes durant le congé de la fête du Travail et que les panneaux d’interdiction de stationner doivent également être respectés en tout temps.

• Les différentes collectes (déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) auront lieu selon les horaires habituels dans tous les arrondissements.

Fermé:

• Les centres commerciaux.

• Les marchés d’alimentation grande surface.

• Les banques.

• La plupart des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés, soit les bureaux d’arrondissement, les bureaux Accès-Montréal et les différents points de services.

• La cour municipale, située au 775, rue Gosford, et ses points de services seront fermés.

• Installations sportives et culturelles. Arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle ont un horaire varié selon les arrondissements. Les citoyens sont invités à communiquer directement avec le personnel de ces installations avant de se déplacer.