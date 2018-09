La Maison du développement durable (MDD) a annoncé mardi la nomination de leur nouvelle directrice générale, Josée Duplessis. Elle succède à Robert Perreault.

Mme Duplessis a de nombreuses expériences en politique et en gestion. Auparavant, elle a notamment été chef de cabinet fédéral pour le ministère de la Famille, à Ottawa, de même que présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère municipale dans le district De Lorimier sous la bannière d’Union Montréal, puis de Projet Montréal. Mme Duplessis était directrice aux affaires publiques pour le CN avant de devenir présidente de la MDD.

La MDD, située sur la rue Sainte-Catherine dans le Quartier des spectacles, est un regroupement d’une vingtaine d’organismes non gouvernementaux (ONG) ayant pour mission de «d’inspirer les citoyens, les experts et les élus, et de créer une synergie entre les membres fondateurs et les occupants».