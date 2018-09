La Ville de Montréal et l’Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM) organisent les 21 et 22 septembre un forum sur la démocratie participative. Ce sera le «début d’une réflexion» pour réviser la politique de consultation publique municipale.

«On veut une politique qui inclut tout ce qui est en lien avec la consultation publique. Ça ne va pas se faire demain matin, mais on doit accélérer le pas parce que la loi 122 a été adoptée. Le forum, c’est le début de cette réflexion», a affirmé mardi la responsable de la démocratie au sein du comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde.

Au menu de ce forum: panels et conférences sur la démocratie et sur la participation citoyenne. Le président de l’IPAM, Dimitri Roussopoulos, estime qu’il y a «beaucoup de lacunes» dans la loi 122, qui modifie les pouvoirs des municipalités et qui a notamment sonné le glas des référendums citoyens. «On est prêt à examiner de nouveau la nécessité des référendums parce que le manque de référendum envoie un message très négatif aux citoyens au sujet de la démocratie», a-t-il jugé.

M. Roussopoulos, qui a dirigé le chantier sur la démocratie à la Ville de Montréal pendant huit ans, souhaite aussi remettre de l’avant une idée de mettre sur pied un observatoire sur la démocratie à la Ville. Une idée, dit-il, rejetée par l’ancienne administration. «On a présenté une étude détaillée à [Denis] Coderre, mais il n’était pas intéressé. On va lancer cette idée à nouveau dans le débat», a-t-il indiqué.

C’est le chantier sur la démocratie qui a entre autres permis d’accoucher de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, s’est-il félicité. Cette charte permet notamment à des citoyens de forcer la tenue d’une consultation publique en recueillant 15 000 signatures.

La conseillère municipale Laurence Lavigne Lalonde a également indiqué mardi que la mise en place de l’outil ouvrant la porte à des pétitions électroniques et qui permettrait de remplir plus facilement ces conditions, était toujours prévue pour «cet automne». «On travaille sur l’outil informatique pour qu’il réponde à ce qu’on veut. On espère pouvoir vous annoncer ça d’ici la neige», a-t-elle précisé.

M. Roussopoulos a d’ailleurs souligné une «différence entre la nouvelle administration et la gang précédente». «Une des grandes réalisations de Denis Coderre a été d’abolir le chantier sur la démocratie», a-t-il pesté, ajoutant qu’il recommençait le travail pour «mettre Montréal sur la carte comme un modèle de démocratie municipale et urbaine».

La plus grande ouverture à la participation citoyenne de l’administration de la mairesse Valérie Plante a toutefois un coût. La multiplication des mandats donnés à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) (fin de la circulation de transit sur le mont Royal, dalle-parc de l’échangeur Turcot, aménagement du secteur Assomption Sud, etc.) a forcé la Ville à allonger le budget de l’organisme municipal de 650 000$ la semaine dernière, soit l’équivalent de 30% de son budget annuel.

«Oui, on a augmenté cette année le budget de l’OCPM, mais si on veut aller de l’avant avec des processus participatifs, il faut faire de la place pour ça. Le forum va être un début de réflexion. On veut dynamiser la participation. Est-ce que ça passe seulement par l’OCPM? Non, ça doit passer aussi par d’autres canaux», a souligné Mme Lavigne Lalonde.

«L’argent pour l’OCPM, c’est très important, mais il faut aussi améliorer le fonctionnement et l’impact de l’OCPM», a soutenu pour sa part M. Roussopoulos.