À l’approche des élections générales du 1er octobre, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu de chacune des circonscriptions de l’île. Aujourd’hui : LaFontaine.

Depuis son détachement de Bourget pour devenir une circonscription à part entière en 1965, LaFontaine a connu une alternance de trois partis. Si l’Union nationale et le Parti québécois s’y sont partagé le pouvoir jusqu’en 1985, les libéraux gouvernent sans interruption depuis les élections générales de la même année. Aujourd’hui, Lafontaine s’apparente à une solide forteresse libérale.

La circonscription, qui correspond géographiquement au quartier de Rivière-des-Prairies, compte une forte présence d’anglophones, qui représentent 28,2% de la population, alors qu’ils sont 12% à l’échelle de la province.

Le député actuel, Marc Tanguay, élu avec plus de 70% des voix aux élections générales de 2014, demeure donc le grand favori pour les élections du 1er octobre. Le candidat péquiste, Claude Gauthier, nouveau venu en politique, reconnaît qu’il ne sera pas évident de déloger le député libéral.

«C’est sûr que ce ne sera pas facile, remarque-t-il. Mais je me présente pour gagner, et les citoyens veulent du changement. Le PQ est le parti qui incarne le plus ce changement.»

Loredana Bacchi, la candidate caquiste, est également novice en politique. Mais elle est ferme: elle ne redoute pas de souffrir d’un éventuel déficit de notoriété.

«Ça ne m’inquiète pas, assure Mme Bacchi. J’ai déjà commencé à aller sur le terrain à la rencontre des gens, et je n’ai eu que des retours positifs.»

Le transport, enjeu majeur

LaFontaine détient le triste record du temps passé dans les transports. Selon les données du recensement de 2016, la part de résidants mettant une heure ou plus pour se rendre au travail y atteint 21,6%, la moyenne québécoise étant de 8,5%.

Si la ligne 81 a fait son apparition récemment, offrant une meilleure desserte du secteur de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles, cela n’est pas suffisant pour Claude Gauthier.

«Il faut développer encore plus le réseau d’autobus. Ça passe par la création de nouveaux circuits pour la STM», soutient le candidat péquiste.

Le PLQ et la CAQ optent de leur côté pour une mise en place rapide du projet d’extension de la ligne bleue du métro, déjà annoncé par les libéraux.

Dynamiser le commerce local

De l’avis des résidants, la circonscription souffre d’un manque de commerces de proximité. Pour David Touchette, candidat de Québec solidaire, il faut mettre fin à ce qu’il appelle les déserts alimentaires.

«Nous souhaitons développer une vraie vie de quartier à Rivière-des-Prairies, assure le candidat. Il n’est pas normal de devoir prendre systématiquement l’automobile pour aller à l’épicerie.»

La santé, priorité du PLQ

Le député sortant, Marc Tanguay, veut quant à lui mettre l’accent sur la santé.

«Il suffit d’aller sur le terrain pour constater que c’est la préoccupation numéro un des Prairivoises et Prairivois», affirme le libéral.

Il compte défendre son bilan en la matière, en mettant notamment en avant le retour l’an passé d’un service de radiologie à Rivière-des-Prairies, ainsi que l’arrivée de cinq nouveaux médecins sur le territoire.

D’autres enjeux se retrouveront sans doute au cœur du débat, dont l’assainissement des eaux de la rivière des Prairies, la cohabitation avec les coyotes, ou encore la rénovation du boulevard Gouin, désigné «Pire route du Québec» par CAA-Québec.

Résultats 2014

Marc Tanguay (PLQ) 73,26%

Mathieu Pelletier (PQ) 10,84%

Julie Di Battista Manseau (CAQ) 10,77%

Véronique Martineau (QS) 3,88%

Benoit Drouin (PVQ) 0,76%

Geneviève Dao Phan (Option nationale) 0,38%

Yves Le Seigle (Parti marxiste-léniniste du Québec) 0,11%

Candidats 2018