L’administration de Valérie Plante a octroyé mercredi matin un contrat de 22M$ à Environnement routier NRJ inc. pour le colmatage des nids-de-poule au cours des trois prochaines années. C’est plus du double du prix payé pour la précédente entente de trois ans qui prendra fin au printemps et qui avait coûté un peu plus de 9M$.

«Le procédé ayant été retenu est le remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange bitumineux tiède contenant des fibres à l’aide d’un équipement tout-en-un alors que plus d’un procédé était utilisé dans le contrat de 2016», indique un document préparé pour les élus.

La Ville de Montréal a aussi décidé de ne plus calculer ces ententes en nombre d’heures, mais en tonnes d’enrobé bitumineux utilisées. «De plus, la Division de l’expertise et du soutien technique est mandatée pour instaurer un contrôle qualitatif de l’opération de remplissage mécanisée des nids-de-poule», précisent les justifications des fonctionnaires.

Cette entente comprend l’utilisation de 12 machines de colmatage «tout-en-un», qui auront 24 heures pour agir en cas de demande de la Ville pour colmater des nids-de-poule, faute de quoi l’entrepreneur devra payer une amende de 1000$.

Bien que le coût de ce contrat soit beaucoup plus élevé que le précédent, la Ville de Montréal soutient qu’il sera moins cher de 16,5% que son évaluation faite avant le lancement de l’appel d’offres.