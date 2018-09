À quelques semaines de l’interdiction complète des poêles à bois dans la métropole, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Ensemble Montréal, affirme qu’elle souhaite proscrire le chauffage au mazout d’ici 10 ans.

Le conseiller de Saint-Léonard Ouest, Dominic Perri, déposera une motion en ce sens à la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 17 septembre, et voit ceci comme une «continuité des actions» de la Ville dans la lutte au gaz à effet de serre (GES). «L’administration précédente a ciblé le chauffage au bois, en interdisant les poêles et foyers au bois, un règlement qui entrera en vigueur le 1er octobre. Le mazout, c’est trois fois plus polluant que le chauffage au bois», a-t-il souligné.

L’opposition n’avait pas de chiffres sur le nombre de ménages qui utilisent le mazout comme chauffage à Montréal. «Selon Statistique Canada, il y a 8% des immeubles au Québec qui utilisent encore le chauffage au mazout, a rapporté M. Perri. On pense qu’en région, c’est plus utilisé, mais indépendamment de ça, si on veut lutter contre les changements climatiques, on ne peut pas continuer à brûler du mazout.»

6,43% Selon le dernier inventaire des émissions de GES de la Ville de Montréal, le mazout représentait en 2014 seulement 6,43% de l’énergie consommée par le secteur résidentiel, mais 28% des émissions de GES de ce même secteur.

Ensemble Montréal souhaite qu’une interdiction de chauffage au mazout dans les nouvelles constructions entre en vigueur immédiatement et laissera par la suite 10 ans aux propriétaires d’un tel système pour faire un changement.

«Il y a des programmes pour aider les propriétaires à faire le changement et on espère que le gouvernement et la Ville vont les bonifier davantage», a ajouté M. Perri. La motion de l’opposition spécifie d’ailleurs que le programme de rénovation à la carte de la Ville de Montréal devrait inclure le remplacement du chauffage au mazout.

«C’est sûr qu’on va devoir avoir de l’aide avec des programmes du gouvernement provincial», a ajouté le chef de l’opposition, Lionel Perez.