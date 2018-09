La place des Montréalaises, aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, sera finalement un «pré fleuri» en plan incliné qui recouvrira la bretelle d’autoroute Saint-Antoine et reliera l’espace public au Vieux-Montréal

La Ville de Montréal a annoncé jeudi le projet lauréat du concours d’architecture pour cette place qui a été rendue possible par le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, un legs du 375e anniversaire de Montréal.

Le projet de mis de l’avant par l’équipe de Lemay architecture, SNC-Lavalin et l’artiste Angela Silver servira donc à la fois de place et de passerelle vers l’hôtel de ville. Cet espace sera agrémenté de divers types de fleurs pour ressembler à un pré et le nom de 21 grandes Montréalaises y sera gravé, en plus de citations marquantes.

Le projet coûtera 62,4M$ et les travaux seront menés sur deux ans à partir de 2020.

Plus de détails suivront.