MONTRÉAL — Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a indiqué, vendredi, qu’il ouvrait une enquête à la suite du décès «très préoccupant» de deux personnes âgées retrouvées mortes dans leur domicile d’Anjou.

Ces deux personnes âgées devaient bénéficier de soins ou services de la part de ce Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le CIUSSS n’a pas voulu donner d’entrevue. Il a toutefois confirmé par voie de communiqué qu’il ouvrait «immédiatement une enquête approfondie» sur les circonstances entourant le «drame qui est très préoccupant».

Mercredi, des policiers de Montréal ont fait la macabre découverte des corps de deux aînés dans leur domicile. Ils ont été appelés à se rendre à leur résidence de l’avenue de la Roche-sur-Yon, dans l’arrondissement Anjou.

Des voisins avaient affirmé qu’ils n’avaient pas vu les deux personnes âgées depuis un certain temps et que les poubelles n’avaient pas été sorties.

Le Service de police de la ville de Montréal a déjà confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un crime. Les policiers n’ont constaté aucune trace de violence sur les corps, ni d’entrée par effraction, ni d’éléments qui ont été déplacés dans la maison.

Le dossier a été remis au coroner pour qu’une autopsie soit pratiquée afin de connaître les causes des décès et le temps qui s’est écoulé entre les décès et la découverte des corps.

L’homme de 87 ans et la femme de 86 ans étaient d’origine allemande. Les policiers n’ont pas été en mesure de joindre leur famille.