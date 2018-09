Alors que le nombre d’entreprises soumissionnaires pour les appels d’offres de la Ville est en constante baisse depuis deux ans, Montréal va octroyer un contrat à Pavages d’Amour, une compagnie au rendement insatisfaisant, inscrite sur la «liste grise» depuis 2017.

Les Pavages d’Amour avait déjà fait les manchettes en avril dernier lorsque Montréal lui avait confié un contrat de réfection de voirie de 2,4M$. L’arrondissement du Sud-Ouest avait suspendu l’an dernier ses contrats de déneigement, après que plusieurs camions et chenillettes de l’entreprise eurent brisé du mobilier urbain, des voitures et des vélos. Des centaines de citoyens de l’arrondissement avaient envoyé des plaintes à la Ville.

Pour justifier l’octroi du contrat en avril, la Ville s’était justifiée en avançant que les travaux de réfection n’avaient rien à voir avec les problèmes de déneigement de l’entreprise.

Pavages d’Amour a de nouveau été choisie par le comité exécutif de Montréal, mercredi dernier, en tant que plus bas soumissionnaire afin de construire une piste cyclable à Sainte-Anne-de-Bellevue pour un montant de 300 000$. Pour justifier ce contrat, la Ville a cité le manque de soumissionnaires observé depuis deux ans, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les prix du marché.

«L’écart moyen des prix de soumission par rapport aux estimations de contrôle est passé de -4,0% (favorable à la Ville) en 2016 à +8,7% (défavorable à la Ville) en 2018», peut-on lire dans un document issu du sommaire décisionnel du conseil municipal du lundi 17 septembre prochain. Le contrat devra être approuvé par le conseil pour être officiellement attribué à l’entreprise.

[bignumber number= »4,3« ]Le nombre moyen de soumissionnaires est passé de 5,9 en 2016 à 4,3 en 2018.[/bignumber]

Les prix du marché ont augmenté de 13% par rapport à 2016, peut-on aussi lire dans ce document, qui stipule que «la tendance à la hausse des prix et la baisse de la moyenne du nombre de soumissionnaires pour l’année 2017, les acquisitions de certaines entreprises et la volonté de poursuivre l’ouverture de marché nous incitent à ne pas limiter le nombre de soumissionnaires, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation non satisfaisante dans le secteur d’activité faisant l’objet de l’appel d’offres».

«Pavages d’Amour est sur la liste de rendement insatisfaisant pour des opérations de déneigement, pas de construction», a réaffirmé dimanche à Métro Youssef Amane, attaché de presse du comité exécutif.

Régulièrement critiquée, la règle du plus bas soumissionnaire, qui oblige la Ville à choisir l’entreprise qui propose les prix les plus bas par rapport à la concurrence, a même été remise en cause par les travaux de la commission Charbonneau. La deuxième recommandation de la commission proposait de «s’éloigner» de cette règle.

Une entreprise qui figure sur la «liste grise» a le droit de soumissionner à des appels d’offres, mais ces entreprises ne seront plus assurées d’obtenir un contrat, même si elles sont les plus bas soumissionnaires. Dans ce cas-ci, la Ville avance que l’écart entre le second plus bas soumissionnaire et Pavages d’Amour est trop important pour rejeter l’entreprise.

Si le contrat est adopté, les travaux devraient commencer pendant le mois de septembre et se terminer en octobre.