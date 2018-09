Les cours d’éducation à la sexualité sont désormais obligatoires pour tous les élèves du primaire et du secondaire de la province. Face aux craintes exprimées par les parents et les syndicats d’enseignement, la Commission Scolaire de Laval (CSDL), la Commission Scolaire de Montréal (CSDM) et la Commission Scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) se veulent rassurantes et ont tenu une conférence de presse conjointe pour faire connaître leurs différentes initiatives et se déclarer «prêts à aller de l’avant».

Plusieurs centaines d’enseignants ont reçu leurs formations, un processus qui continuera pendant l’automne. Ceux qui ne sont pas à l’aise peuvent refuser d’enseigner la matière, mais les présidents affirment ne pas avoir reçu de demande en ce sens.

Pour les parents qui seraient toujours inquiets, une démarche d’exemption existe, mais les 3 présidents affirment également que de telles démarches n’ont pas eu lieu.

Rappelons que le Ministère de l’Éducation exige 5 heures par année d’enseignement au primaire et 15 heures par année au secondaire.

Un projet pilote qui «a connu du succès»

Un projet-pilote s’est déroulé à l’École Jules-Vernes, à Montréal-Nord, de l’automne 2015 au printemps 2018. «Nous sommes à même de constater que les contenus étaient adaptés à l’âge et au développement des élèves de chaque classe, aux situations de leur quotidien et aux questions qu’ils se posent», a déclaré Miville Boudreault, président de la CSPÎ.

Christian Urbain, qui fût directeur de l’école de 2016 à 2018, explique le succès du projet par 3 mots: «informer, accompagner, collaborer». Il souligne que des rencontres ont eu lieu avec les parents afin de répondre à leurs questions, que les enseignants ont été accompagnés tout au long du processus, et que tout le personnel de l’école a collaboré.

Grâce à un partenariat avec le réseau de la santé, certains sujets plus délicats ont été pris en charge par des professionnels, par exemple lorsque l’on touchait aux agressions sexuelles. Des infirmières ont également été appelées à donner certains ateliers.

«Le projet a été tellement mobilisant, assure M. Urbain, que les enseignants ont commencé à développer des activités, et on les a accompagnés. On a largement dépassé les heures prévues, et les enseignants ont intégré les apprentissages transversalement dans différents cours.»

Il assure qu’il s’agit d’un projet «viable, possible, et qui peut connaître du succès.»

Du matériel pédagogique adapté

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, assure que la matière est enseignée «avec une progression» entre le préscolaire et la fin du secondaire, en tenant compte du niveau de développement des élèves.

Au primaire, on abordera «les parties du corps, les stéréotypes sexuels, et on développera des habiletés préventives concernant les agressions sexuelles», cite-t-elle en exemple. Au secondaire, les enjeux liés aux relations amoureuses, au consentement et aux comportements sexuels sécuritaires sont au programme.

La CSDM a développé une série de 12 vidéos interactives de 20 minutes ou moins, appelées Les classes Sexo-Logiques, chacune accompagnée d’un cahier d’animation, et qui seront disponibles pour toutes les commissions scolaires.

«Les intervenants pourront, selon leur aisance avec le sujet, uniquement présenter la vidéo, la faire suivre d’un atelier de discussion, et nous proposons également pour chaque capsule des activités d’approfondissement», explique Sophie Bourque, conseillère pédagogique à la CSDM, et responsable du dossier de l’éducation à la sexualité.

Elle affirme que plus d’une vingtaine de personnes de tous les horizons ont travaillé à l’élaboration des capsules, dont les voix sont assurées par Denys Paris et Sarah-Jeanne Labrosse, qui joue Casse-tête, un personnage qui se pose des questions et « devient une figure connue rassurante » dans les vidéos destinées aux enfants du primaire.

Les capsules ont été financées par le Ministère de la Condition féminine.

Une vidéo explicative destinée aux parents, sous-titrée en 5 langues, a également été réalisée par la CSDL.