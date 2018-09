Le Groupe Mach, une entreprise immobilière très connue dans la région de Montréal, vient d’annoncer un partenariat avec Airbnb en vue de la construction dans le quartier Pointe Saint-Charles des futurs bureaux de Luxury Retreats, la division de la multinationale américaine.

Mercredi soir, lors des traditionnelles «premières pelletées de terre», le président du Groupe Mach, Vincent Chiara, a confirmé que le projet estimé à près de 30 M$ devrait accueillir les premiers employés de Luxury Retreats dès l’automne 2019. Les bureaux seront établis le long du Canal de Lachine.

«C’est un honneur de développer ce projet d’envergure en partenariat avec Airbnb, après dix ans de planification du site et de recherche du bon locataire», a expliqué le PDG à ce sujet hier.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM), Michel Langlois, était également sur place.

Secondant les propos de M. Chiara, il s’est dit heureux de «constater que des entreprises de la nouvelle économie s’établissent à long terme dans le secteur du grand Sud-Ouest», créant ainsi de nouveaux emplois.

Joe Poulin, le président de Luxury Retreats – la filiale de prestige en logements que Airbnb a acquise en 2017 – estime que son entreprise est fière d’avoir choisi Montréal depuis 20 ans maintenant. «Nous sommes très heureux d’annoncer un important investissement dans cette ville, qui nous soutient et nous encourage depuis deux décennies, et en même temps dans notre avenir.»

Plus d’espace

Luxury Retreats agrandit ainsi son siège social, déjà situé dans Pointe Saint-Charles. Le projet favorisera, aux dires de M. Poulin, la croissance économique et la création d’emplois «techniques et de haute qualité» dans les environs. Quelque 700 employés de plus pourront être accueillis dans les nouveaux bureaux, triplant quasiment la capacité d’accueil de l’organisation.

Doté de six étages, le nouveau bâtiment fait près de 150 000 pieds carrés en superficie totale et est l’œuvre de la firme montréalaise Simard Architectes. Un stationnement intérieur est prévu sur le site, tout comme des sentiers pédestres, un parcours interprétatif relatant l’histoire industrielle du secteur, des aires de repos et «beaucoup de verdure», promet-on par voie de communiqué.

«Ce projet rallie deux époques: le passé, de par la mise en valeur des canaux et en faisant ressortir les vestiges qui s’y cachent, et le futur, de par ses méthodes de construction, son efficacité énergétique, ses aménagements conçus pour le bien-être de ses travailleurs et par des actions visant la réduction à la dépendance à l’utilisation de l’automobile.» – Vincent Chiara, PDG du Groupe Mach

Au Québec, le groupe Mach figure parmi les plus importants propriétaires d’immeubles à bureaux. L’entreprise compte sur une collection totalisant près de 25 millions de pieds carrés, dont plusieurs édifices marquants dans le paysage urbain, comme le site de la Maison Radio-Canada, l’édifice Sun Life, la Tour CIBC ou la Tour de la Place Victoria.

Dernièrement, le projet du Groupe Mach avait été ralenti par l’opposition marquée de plusieurs résidants du Corticelli, un immeuble voisin. Le groupe militait pour que la construction soit annulée, s’indignant notamment du fait que le nouvel immeuble serait à proximité du leur, ce qui aurait un impact sur leur vie privée pendant et après les travaux, à leurs dires. La vue sur le centre-ville sera bloquée également, plaident-ils.

L’administration municipale a tout de même donné le feu vert au projet après que le groupe Mach ait accepté de mettre de l’eau dans son vin, apportant quelques modifications quant à l’espace partagé avec l’immeuble voisin.