Le conseiller municipal de Snowdon, Marvin Rotrand, souhaite que la Ville de Montréal fasse pression sur le futur gouvernement du Québec pour qu’il augmente les taxes sur le tabac, qui sont les moins élevées au pays.

M. Rotrand demandera à ses collègues du conseil municipal de se prononcer sur cette orientation lundi, ainsi que sur une hausse de l’âge minimal pour l’achat de produits du tabac à 21 ans. «J’invite aussi tous mes collègues fumeurs du conseil municipal à donner l’exemple en essayant d’arrêter de fumer dans les 12 prochains mois», a indiqué le conseiller, qui tiendra une conférence de presse aujourd’hui à 11h avec des experts du milieu de la santé pour exposer sa motion.

Le directeur des relations gouvernementales pour la Fondation des maladies du cœur, Kevin Bilodeau, assure que la taxation est «une mesure des plus efficaces pour diminuer le taux de tabagisme». «L’inaction gouvernementale tue des gens et coûte cher aux contribuables», soutient-il. M. Bilodeau rappelle que le tabagisme tue 45 000 Canadiens par an.

29,80$ Les taxes québécoises sur le tabac sont les moins élevées au pays. Une cartouche de 200 cigarettes est taxée à 29,80$ ici, contrairement à 36,95$ en Ontario et 67,43$ au Manitoba.

Québec souhaite que la part de fumeurs dans la province, qui est actuellement autour de 18%, passe sous les 10% d’ici 2025. L’analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, Rob Cunningham, juge que sans taxation, Québec n’atteindra jamais sa cible. «On ne peut pas y arriver sans que Québec augmente les taxes de manière importante», assure-t-il.

Celui-ci ajoute qu’il est «inévitable» que les provinces canadiennes augmentent l’âge minimal d’achat à 21 ans. «Six États américains l’ont fait parce que ça diminue la consommation chez les adolescents. Quand un jeune est près de l’âge minimum, un détaillant est susceptible de lui vendre [du tabac]», plaide-t-il. Toutefois, selon lui, il ne serait pas nécessaire de faire de même pour le cannabis, qui a moins de conséquences néfastes sur la santé.

M. Cunningham pense qu’un engagement des élus municipaux peut influencer Québec dans sa législation.

Kevin Bilodeau espère de son côté que la motion sera adoptée et qu’elle ajoutera «un peu de piquant dans la campagne électorale».

Du côté de l’administration de Valérie Plante, on a répondu à Métro que la motion était à l’étude.