Cinquante pour cent des enseignants de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) songent à quitter les écoles montréalaises d’ici cinq ans en raison des conditions de travail.

C’est ce qu’indique un sondage du Bureau d’intervieweurs professionnels (BIP) réalisé auprès de 1202 membres de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal (APPM), dont les résultats sont dévoilés lundi.

Un départ de la CSDM pour aller enseigner dans une autre commission scolaire, la retraite anticipée et même une réorientation de carrière font partie des raisons pour lesquelles près de 44% des enseignants membres de l’APPM quitteraient les bancs d’école de la métropole.

«Les profs n’en peuvent plus, a insisté la présidente de l’APPM, Catherine Renaud, par voie de communiqué. Si le défi d’attraction de nouveaux enseignants pour la CSDM est une pente abrupte à monter, celui de la rétention du personnel pour les prochaines années ressemble à l’Everest.»

Pas moins de 50% des enseignants de la CSDM jugent que leurs conditions de travail se sont détériorées au cours des cinq dernières années.

Parmi les raisons invoquées par les enseignants pour demeurer à l’emploi de la CSDM, il y a l’offre de services «suffisants et adéquats» pour les élèves handicapés et en difficulté (61%), une diminution du ration maître/élèves (46%) et l’ajout de temps alloué pour des tâches pédagogiques (préparation de cours, correction et suivi auprès des élèves).

Plus de détails suivront.