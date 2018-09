Première au Québec

Fière de ses acquisitions, la STM rappelle que trois bus à recharge rapide conçus par Nova Bus sont déjà en service, à l’heure actuelle, sur le circuit de la ligne 36. Ils ont été commandés dans le cadre du projet Cité Mobilité.

«Les résultats sont concluants depuis le début des essais et plus de 100 000 km ont été parcourus par ces véhicules de Nova Bus. Plus de 11 000 recharges rapides ont été réalisées, pour une durée moyenne de 3 minutes par recharge» -La Société de transport de Montréal (STM)

La mise en service des quatre véhicules électriques additionnels permettra à la STM «d’assurer la totalité du service clientèle avec des bus électriques, une première au Québec», estime l’organisation.

La société de transport a souligné, par voie de communiqué, que les clients et les chauffeurs apprécient leur expérience à bord de ces nouveaux véhicules jusqu’ici, surtout pour leur douceur de roulement, leur confort et leur faible niveau de bruit. «Les futurs bus seront climatisés et dotés d’une rampe avant, ainsi que de deux emplacements pour fauteuil roulant», promet-on à ce sujet.

Lundi, la nouvelle commande a permis à la STM d’amener à 38 le nombre de bus électriques qui seront mis en opération d’ici les prochaines années. Quatre midibus électriques à recharge lente, 30 bus réguliers à recharge lente et ces quatre véhicules à recharge rapide complètent la liste fournie par l’organisme, qui dit aller de l’avant dans son Plan stratégie organisationnel (PSO) visant notamment à n’acheter que des bus électriques à partir de 2025 dans la métropole.

La direction de la STM croit que ces annonces «permettent de poser de nouveaux jalons vers l’électrification du parc de bus […] et d’autre part, elles donnent l’occasion aux clients de constater les bénéfices des déplacements propulsés par l’électricité».