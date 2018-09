Des groupes environnementaux ont déposé mardi une ordonnance de sauvegarde devant les tribunaux pour faire stopper les travaux de défrichage entamé au Technoparc Saint-Laurent, dans le cadre des travaux du Réseau express métropolitain (REM).

Les écologistes, menés par l’avocat Campbell Stuart, sont déjà devant la Cour d’appel pour forcer la tenue d’une nouvelle consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), mais l’audience n’est prévue que le 2 novembre. À cette période, plusieurs hectares à défricher autour des milieux humides du Technoparc, au nord de l’aéroport, auront disparu.

«Il y a près de 180 espèces d’oiseaux dans ce secteur, dont celle du Petit Blongio, une espèce menacée qu’on a observée chaque année depuis trois ans», souligne Don Hobus, qui est membre de la Coalition verte. Ce dernier souligne que la Loi fédérale fédérale sur les espèces en péril prévoit qu’un périmètre de 500 mètres autour des nids de ces oiseaux est nécessaire.

Si on n’en compte plus que 200 à 300 couples au Québec, selon le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, le Petit Blongio n’a au Québec que le statut d’espèce vulnérable, alors qu’il s’agit d’une espèce protégée au niveau fédéral.

Les environnementalistes viennent donc d’écrire à la ministre de l’Environnement du Canada Catherine McKenna pour faire reconnaitre le Marais des sources, situé à proximité du Technoparc, comme étant une zone d’habitat essentiel du Petit Blongio.

On pourrait donc assister à la répétition du feuilleton juridique de la rainette faux-grillon, où le gouvernement fédéral avait forcé la main de Québec et fait stopper un projet immobilier à La Prairie pour protéger cette petite grenouille. Car si la Caisse promet que le tunnel qui sera construit dans ce secteur ne nuira pas aux milieux naturel, les écologistes affirment au contraire qu’il risque de drainer l’eau des marais du secteur.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel se prononcera vendredi sur l’ordonnance de sauvegarde déposée par les écologistes montréalais. «On demande que les travaux soient temporairement stoppés, le temps que la Cour se prononce sur le fond de notre requête, soit la reprise des audiences du BAPE», a mentionné Me Stuart.

Ce dernier souligne que les audiences du BAPE n’ont pas été réellement menées à terme par l’émission de recommandations. En effet, le promoteur du REM, CDPQ Infra, n’a pas entièrement collaboré au processus en évitant notamment de fournir des informations liées au projet, selon les écologistes. Plus généralement, ces derniers s’opposent au projet qui entraînera selon eux une pression immobilière accrue sur les milieux naturels et agricoles, le long du tracé de 67km.

